Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара

В Краснодаре бездомный пес, обосновавшийся у кинотеатра «Болгария» на улице Ставропольской, на протяжении полугода держит в страхе местных жителей и не поддается отлову, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Собака регулярно нападает на прохожих, в том числе на школьников, и уже успела искусать нескольких человек.

В декабре после серьезного нападения на женщину следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении чиновников администрации. Сотрудники СК собрали необходимые справки и записи с камер наблюдения. К материалам приобщили и случай с 12-летним мальчиком, которого пес укусил по дороге в лицей №4 в ноябре. Однако в конце декабря дело закрыли.

Тем временем агрессивная дворняга продолжает нападать на людей. Только за февраль жертвами пса стали четверо школьников. Служба отлова неоднократно выезжала на место, но поймать собаку не может из-за ее крайней агрессивности.

Ранее в Твери возбудили уголовное дело после нападения алабая на 15-летнюю школьницу. Собака покусала девочку возле частного дома, причинив ей ранения головы. Прокуратура взяла расследование на контроль.