На Украине мобилизовали чемпиона мира На Украине насильно мобилизовали чемпиона мира по шашкам Аникеева

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) принудительно мобилизовали и отправили в штурмовики чемпиона мира 2023 года по шашкам Юрия Аникеева, сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. По его словам, такие действия военкомов не идут на пользу имиджу страны.

Аникеев Юрий Владимирович, чемпион мира по шашкам, Европы и много раз еще призером был. Знаете, где он сейчас? Его «бусифицировали», и он в штурмовиках, — сообщил депутат.

Ранее стало известно, что житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля, в котором находятся несколько человек. Местный житель все же успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.

До этого на Украине мужчина, сменивший пол на женский (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и получивший новый паспорт, через суд добился исключения из воинского учета. Сперва в ТЦК женщине-трансгендеру отказали. Однако Харьковский суд признал действия военкомата неправомерными и обязал исключить ее из реестра.