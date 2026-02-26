Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 21:09

На Украине мобилизовали чемпиона мира

На Украине насильно мобилизовали чемпиона мира по шашкам Аникеева

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) принудительно мобилизовали и отправили в штурмовики чемпиона мира 2023 года по шашкам Юрия Аникеева, сообщил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. По его словам, такие действия военкомов не идут на пользу имиджу страны.

Аникеев Юрий Владимирович, чемпион мира по шашкам, Европы и много раз еще призером был. Знаете, где он сейчас? Его «бусифицировали», и он в штурмовиках, — сообщил депутат.

Ранее стало известно, что житель Одессы сумел избежать мобилизации благодаря огнетушителю, который он распылил на сотрудников ТЦК. Военнослужащие пытались силой вытащить одессита из автомобиля, в котором находятся несколько человек. Местный житель все же успел схватить огнетушитель и направить струю в их сторону.

До этого на Украине мужчина, сменивший пол на женский (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и получивший новый паспорт, через суд добился исключения из воинского учета. Сперва в ТЦК женщине-трансгендеру отказали. Однако Харьковский суд признал действия военкомата неправомерными и обязал исключить ее из реестра.

Украина
Верховная рада
ТЦК
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта сумма чистого убытка ММК за 2025 год
Афганистан ответил на бомбардировки Пакистана
МВД завело дела против нескольких продажных футбольных судей
Спецпосланник Трампа покинул место переговоров в Женеве
Женатый молдаванин жестоко зарезал студентку в Москве: что известно, мотив
Захарова уличила канцлера ФРГ в цитировании кумиров Геббельса
Признанный нежелательным в России комик выразил надежду на возвращение
Стало известно, есть ли следы насилия на теле смоленской школьницы
Суд в Германии запретил называть АдГ экстремистами
Стало известно, о чем говорили Трамп и Зеленский по телефону
На Украине мобилизовали чемпиона мира
Стало известно, насколько полезны западные беспилотники на Украине
Подарок на праздник: метеорологи раскрыли, когда в Москве сойдет снег
Звезда Kingsman вышел в свет в сандалиях
Мужчина копьем убил питона, напавшего на его козу
Стало известно о состоянии найденной девочки из Смоленска
ТАСС: Дмитриев покинул переговоры с США в Женеве
В РПЦ обратились к православным перед Пасхой
Раскрыта личность предполагаемого похитителя школьницы из Смоленска
Стало известно, почему Трамп дал Зеленскому срок на завершение конфликта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.