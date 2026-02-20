Украинец лишился мужского достоинства и не попал на фронт В Харькове мужчина сменил пол и добился исключения из воинского учета

На Украине мужчина, сменивший пол на женский (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и получивший соответствующий паспорт, через суд добился исключения из воинского учета, сообщает издание «Страна.ua». После получения документов новоиспеченная гражданка обратилась в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с требованием снять ее с учета, но получила отказ со ссылкой на необходимость заключения военно-врачебной комиссии.

Тогда женщина-трансгендер обжаловала это решение в суде. Харьковский суд признал действия военкомата неправомерными и обязал исключить ее из реестра «Оберег», напомнив, что женщины подлежат мобилизации исключительно на добровольной основе.

Ранее стало известно, что украинские водители такси начали содействовать территориальным центрам комплектования в проведении принудительной мобилизации. По данным источника, пассажиру вместо заказанной машины может подаваться микроавтобус с сотрудниками ТЦК либо такси привозит человека непосредственно к месту, где его уже поджидают представители военкомата.