20 февраля 2026 в 18:44

Сотрудники ТЦК нашли новых помощников для поимки украинцев

Водители такси на Украине стали помощниками сотрудников ТЦК

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Украинские таксисты начали взаимодействовать с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата), помогая проводить принудительную мобилизацию, сообщает издание «Страна.ua». По информации источника, вместо заказанного автомобиля к пассажиру может приехать микроавтобус сотрудников ТЦК либо такси доставит человека прямо к месту, где его уже ожидают представители военкомата.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что численность сотрудников территориальных центров комплектования на Украине достигает примерно 46 тыс. военных. По данным источника, такого количества личного состава вместе с полицейскими хватило бы для формирования не менее 10 полноценных боевых бригад.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что местные власти на Украине способны остановить беззаконие со стороны военкоматов, однако не делают этого. Политик отметил, что в небольших населенных пунктах почти не осталось мужчин, а похороны проводят исключительно женщины, поскольку люди боятся мобилизации и скрываются.

