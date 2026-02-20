Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 04:10

Силовики озвучили численность армии «людоловов» Зеленского

РИА Новости: у Зеленского около 46 тыс. сотрудников ТЦК

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Армия сотрудников ТЦК президента Украины Владимира Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Силовики отметили, что личного состава ТЦК и полиции хватило бы как минимум на 10 боевых бригад.

Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих. Это половина численного состава ВС Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии, – заявил источник.

Ранее выяснилось, что число жалоб на работу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) увеличилось в 340 раз за четыре года, о чем рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего лишь 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук.

До этого историк Марта Гавришко отметила, что Киев фактически вступил в противостояние с женщинами, протестующими против отправки украинцев на фронт. По ее словам, украинские женщины вполне могут пошатнуть власть президента Украины Владимира Зеленского. В качестве примера жестокости сотрудников ТЦК она упомянула расстрел двух пожилых женщин, которые пытались защитить мужчину от мобилизации.

Владимир Зеленский
Украина
военные
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответила, какие профессии находятся в зоне риска раннего инсульта
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 февраля
У врачей вырастет зарплата: когда это будет, какие регионы станут первыми
Госномер дороже Bentley и Bugatti выставлен на продажу в РФ
В Генштабе раскрыли новую особенность боев в зоне СВО
Хачанов уступил первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе
Вертолет с тремя людьми на борту пропал в Амурской области
Силовики озвучили численность армии «людоловов» Зеленского
Работа для пенсионеров в 2026-м: кто готов их взять в штат, сколько платят
Токаев предложил учредить награду имени Трампа
Разведка Европы не верит в мир на Украине в 2026 году
Девять стран подарили Газе $7 млрд
ВСУ перешли к «медийным победам» в вопросе Купянска
В Генштабе РФ рассказали, для чего НАТО наращивает силы
«Заплатила 170 тысяч»: пациентка подала в суд на врача из-за пластики шеи
Раскрыто, кто победил на Олимпиаде в женском одиночном катании
Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото
Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР
Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов
Генерал-полковник рассказал, как ВС РФ снизили потенциал ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.