Армия сотрудников ТЦК президента Украины Владимира Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Силовики отметили, что личного состава ТЦК и полиции хватило бы как минимум на 10 боевых бригад.

Армия «людоловов» Зеленского насчитывает около 46 тысяч военнослужащих. Это половина численного состава ВС Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии, – заявил источник.

Ранее выяснилось, что число жалоб на работу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) увеличилось в 340 раз за четыре года, о чем рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего лишь 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук.

До этого историк Марта Гавришко отметила, что Киев фактически вступил в противостояние с женщинами, протестующими против отправки украинцев на фронт. По ее словам, украинские женщины вполне могут пошатнуть власть президента Украины Владимира Зеленского. В качестве примера жестокости сотрудников ТЦК она упомянула расстрел двух пожилых женщин, которые пытались защитить мужчину от мобилизации.