Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Уточняется, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» задерживал рейсы из Пхукета в Москву и Иркутск из-за временного закрытия аэропорта, однако сейчас воздушная гавань возобновила работу, и компания готовится к выполнению рейсов. Решение о закрытии аэропорта было принято из-за совершения жесткой посадки одним из самолетов. Руководство заявило, что ситуация находится под контролем.

До этого сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета. Из-за этого приостановили прием и отправку рейсов. Руководство воздушной гавани заявило, что ситуация под контролем.

Кроме того, самолет Azur Air, который вылетел из Тюмени в Нячанг и подал сигнал тревоги, успешно приземлился в Мьянме. Посадка была незапланированной. Известно, что на борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.