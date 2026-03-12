Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке БПЛА

Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке нескольких беспилотных летательных аппаратов, сообщило управление гражданской авиации эмирата. По информации агентства KUNA, в результате инцидента зданию аэропорта был нанесен материальный ущерб.

Известно, что на территории аэропорта находится авиабаза Аль-Мубарак со штабом ВВС Кувейта. Сведений о пострадавших среди персонала и пассажиров в настоящий момент не поступало.

До этого, в четверг, 12 марта, появилась информация о взрывах в центральном районе Дубая. После этого над жилыми кварталами поднялся столб дыма. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа.

Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана) атаковали американский военный лагерь Аль-Удайри в Кувейте. Войска нанесли комбинированный удар с применением беспилотников и баллистических ракет.