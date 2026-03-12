Стало известно, сколько пассажиров до сих пор не могут улететь с юга России

Стало известно, сколько пассажиров до сих пор не могут улететь с юга России Mash: тысяча пассажиров ждет вылета из Сочи и Краснодара из-за запрета полетов

Больше тысячи пассажиров ждут вылетов из Сочи и Краснодара, пишет Telegram-канал Kub Mash. По его информации, в аэропортах почти двое суток были введены ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА, что привело к масштабным задержкам рейсов.

В материале говорится, что Краснодар перестал принимать и отправлять самолеты 10 марта в 14:00 и возобновил работу только спустя сутки. Из-за длительного перерыва, пишет канал, до сих пор не вылетели 10 бортов, а 11 самолетов не могут приземлиться.

Отмечается, что некоторые пассажиры не дожидаются самолетов и самостоятельно добираются до других аэропортов. В частности они выезжают на автобусах в воздушные гавани Ставрополя и Минеральных Вод.

Вечером 11 марта Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара. Решение было принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей. Днем 11 марта ограничения также вводились в аэропорту Сочи.