Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:08

Стало известно, сколько пассажиров до сих пор не могут улететь с юга России

Mash: тысяча пассажиров ждет вылета из Сочи и Краснодара из-за запрета полетов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Больше тысячи пассажиров ждут вылетов из Сочи и Краснодара, пишет Telegram-канал Kub Mash. По его информации, в аэропортах почти двое суток были введены ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА, что привело к масштабным задержкам рейсов.

В материале говорится, что Краснодар перестал принимать и отправлять самолеты 10 марта в 14:00 и возобновил работу только спустя сутки. Из-за длительного перерыва, пишет канал, до сих пор не вылетели 10 бортов, а 11 самолетов не могут приземлиться.

Отмечается, что некоторые пассажиры не дожидаются самолетов и самостоятельно добираются до других аэропортов. В частности они выезжают на автобусах в воздушные гавани Ставрополя и Минеральных Вод.

Вечером 11 марта Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара. Решение было принято с целью обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей. Днем 11 марта ограничения также вводились в аэропорту Сочи.

Россия
Краснодар
Сочи
аэропорты
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США против России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
На Украине предложили ограничить права ушедших в самоволку военных
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.