Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:26

Политолог рассказал, как Белый дом оправдывает провал ударов по Ирану

Политолог Новик: Трам пытается пересмотреть цели операции против Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп пытается публично пересмотреть цели операции против Ирана, рассказал Lenta.ru заместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Николай Новик. Он отметил, что первоначальный замысел получился неудачным.

В условиях, когда первоначальный расчет на быструю капитуляцию не оправдался, США стремятся сузить рамки конфликта в публичном поле, — рассказал Новик.

Политолог подчеркнул, что смена риторики со «смены режима» на «техническое разоружение» призвана создать легитимный повод для завершения конфликта. Также, по его словам, США хотят смягчить панику на финансовых рынках.

Посол Исламской Республики в России Казем Джалали ранее заявил, что Иран согласится начать мирные переговоры с США, но при соблюдении ряда условий. По его словам, Вашингтон должен остановить боевые действия, отменить все санкции против Тегерана и компенсировать весь нанесенный ущерб.

США
Иран
Дональд Трамп
политологи
