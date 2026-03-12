Москвичам рассказали, как долго в столице продержится тепло Синоптик Шувалов: в Москве будет теплая погода как минимум до 19 марта 2026 года

В Москве ожидается теплая погода как минимум до 19 марта 2026 года, заявил RT синоптик Александр Шувалов. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов.

Примерно до конца второй декады марта погода нас не будет баловать разнообразием. То есть это тепло сохранится по крайней мере до 18—19 марта, — подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что 12 и 13 марта температура воздуха может повыситься до плюс 13 градусов. Однако после она снизится до 10 градусов тепла и будет держаться на этом уровне. Ночью столбики термометра будут показывать около нуля градусов. Осадков в ближайшее время не ожидается.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что снег в Москве может растаять значительно раньше климатической нормы. Причиной стали стабильное мартовское тепло и прогнозируемый аномально теплый апрель с отклонением в 3–4 градуса выше нормы.