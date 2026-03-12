Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:48

Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану

Министр Макари: число жертв израильских ударов по Ливану приблизилось к 700

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
Число погибших от израильских ударов по Ливану с начала новой эскалации конфликта приблизилось к 700 жертвам, заявил ТАСС министр информации республики Ливана Пол Моркос. Отмечается, что в ответ на регулярные обстрелы со стороны Израиля ливанское движение «Хезболла» проводит военную операцию.

Число погибших с начала израильской агрессии составляет 687, в том числе 98 детей и 52 женщины, — заявил министр.

Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла удар по пляжу Рамлет аль-Байда в Бейруте. Министерство здравоохранения Ливана проинформировало, что в результате атаки погибли семь человек, еще 21 получил ранения. В публикации отмечается, что на этом месте ночевали перемещенные лица, покинувшие свои дома из-за боевых действий на южной границе.

В минувшую среду, 11 марта, Министерство иностранных дел Франции запросило экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Ливане. Париж стремится не допустить вовлечения страны в масштабный конфликт на Ближнем Востоке, разгоревшийся с новой силой после обстрелов Ирана американо-израильскими силами.

