Мошенники решили стать «девушками», чтобы разводить военнослужащих в Сети

Мошенники, выдающие себя за девушек, начали знакомиться с военнослужащими и предлагать обмен фотографиями через фальшивые безопасные приложения, что грозит кражей аккаунтов в мессенджерах, сообщает компания по кибербезопасности F6. По ее данным, активизировавшаяся в Сети хакерская группа SiribClone нацелена на российских солдат, передает РИА Новости.

В основном злоумышленники под видом девушек знакомятся с военнослужащими через приложения для знакомств в популярных мессенджерах и на других платформах. В ходе переписки «девушки» под разными предлогами предлагали пользователям перейти по ссылке, — сказано в исследовании.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.