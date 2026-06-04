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04 июня 2026 в 10:27

Мошенники решили стать «девушками», чтобы разводить военнослужащих в Сети

Интернет-мошенники начали знакомиться с военными под видом девушек

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Мошенники, выдающие себя за девушек, начали знакомиться с военнослужащими и предлагать обмен фотографиями через фальшивые безопасные приложения, что грозит кражей аккаунтов в мессенджерах, сообщает компания по кибербезопасности F6. По ее данным, активизировавшаяся в Сети хакерская группа SiribClone нацелена на российских солдат, передает РИА Новости.

В основном злоумышленники под видом девушек знакомятся с военнослужащими через приложения для знакомств в популярных мессенджерах и на других платформах. В ходе переписки «девушки» под разными предлогами предлагали пользователям перейти по ссылке, — сказано в исследовании.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.

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