Россиянам объяснили, как аннулировать взятый мошенниками кредит

В случае обнаружения кредита на свое имя, взятого мошенниками, первым делом следует обратиться в МВД, чтобы получить талон-уведомление для банка, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с RT. Также, по его словам, есть превентивный шаг — установка самозапрета на кредиты. При этом юрист посоветовал гражданам не оставлять копию своего паспорта в разных заведениях.

Первое — это пишется заявление в полицию. Берется талон-уведомление, и с этим талоном о принятии материала человек идет в банк и там пишет заявление, что он не брал этот кредит и просит этот договор признать недействительным, — отметил он.

Заявление о потере паспорта или краже телефона станет доказательством того, что гражданин не был заинтересован в кредите, объяснил юрист. Также правозащитник призвал не переходить по присланным ссылкам.

И ни в коем случае, конечно, не переходить по всяким ссылкам, которые вам присылают, — подчеркнул он.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Москве мошенники попытались похитить у 81-летней пенсионерки 25 млн рублей, однако полицейские оперативно задержали курьера и изъяли все средства в полном объеме. Приехавшего из Сургута злоумышленника перехватили в центре столицы.