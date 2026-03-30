«Сотрудник госслужбы» едва не лишил москвичку 25 млн рублей

В Москве мошенники попытались похитить у 81-летней пенсионерки 25 млн рублей, однако полицейские оперативно задержали курьера и изъяли все средства в полном объеме, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Приехавшего из Сургута злоумышленника перехватили в центре столицы.

Благодаря бдительности моих коллег из управления уголовного розыска ГУМВД России по г. Москве удалось предотвратить передачу аферистам 25 млн рублей, принадлежащих пенсионерке. По подозрению в пособничестве телефонным мошенникам задержан житель г. Сургута, — написала Волк.

Представитель МВД пояснила, что пенсионерке неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Под вымышленными предлогами они убедили женщину обналичить накопления и передать их якобы представителю госслужбы. Потерпевшая выполнила требования, но в дело вмешались сотрудники полиции. Они перехвалит курьера в Оружейном переулке.

На опубликованном видео задержанный признал вину и пояснил, что знал о цели поездки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что мошенники начали массово распространять вредоносное программное обеспечение под видом полезных сервисов для оплаты ЖКХ, отслеживания радаров ДПС и мобильного банкинга. Использование таких поддельных утилит позволяет злоумышленникам дистанционно похищать персональные данные пользователей и получать доступ к их финансам.