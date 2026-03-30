«Сотрудник госслужбы» едва не лишил москвичку 25 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве мошенники попытались похитить у 81-летней пенсионерки 25 млн рублей, однако полицейские оперативно задержали курьера и изъяли все средства в полном объеме, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Приехавшего из Сургута злоумышленника перехватили в центре столицы.

Благодаря бдительности моих коллег из управления уголовного розыска ГУМВД России по г. Москве удалось предотвратить передачу аферистам 25 млн рублей, принадлежащих пенсионерке. По подозрению в пособничестве телефонным мошенникам задержан житель г. Сургута, — написала Волк.

Представитель МВД пояснила, что пенсионерке неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Под вымышленными предлогами они убедили женщину обналичить накопления и передать их якобы представителю госслужбы. Потерпевшая выполнила требования, но в дело вмешались сотрудники полиции. Они перехвалит курьера в Оружейном переулке.

На опубликованном видео задержанный признал вину и пояснил, что знал о цели поездки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что мошенники начали массово распространять вредоносное программное обеспечение под видом полезных сервисов для оплаты ЖКХ, отслеживания радаров ДПС и мобильного банкинга. Использование таких поддельных утилит позволяет злоумышленникам дистанционно похищать персональные данные пользователей и получать доступ к их финансам.
Москва
курьеры
мошенники
пенсионеры
задержания
МВД
Ирина Волк
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Противопожарный режим установили в Кузбассе
«Понял ошибку»: Коростелев о четвертом месте в олимпийском скиатлоне
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
