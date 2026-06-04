Обвинение запросило срок для экс-гендиректора ростовского ГПЗ-10 Обвинение запросило четыре года для экс-гендиректора ростовского ГПЗ-10 Дьяченко

Прокурор запросил четыре года и восемь месяцев заключения для бывшего генерального директора подшипникового завода ГПЗ-10 в Ростове Александра Дьяченко по делу о хищении 2,2 млрд рублей, сообщает ТАСС. Также обвинение просит суд наложить на фигуранта крупный штраф.

Прошу назначить Дьяченко наказание в виде лишения свободы на срок четыре года восемь месяцев с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 700 тыс. рублей, — сказал прокурор.

Ранее Дьяченко признал себя виновным по делу о мошенничестве на предприятии. СК завершил расследование по делу о мошенничестве в ноябре 2025 года. Правоохранители изучили причастность семи фигурантов — Дьяченко, экс-главы по экономике и финансам Николая Борисова, руководителя планово-экономического отдела Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников Алексея и Людмилы Кулешовых, а также экс-главы 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.

Представитель МВД РФ Ирина Волк в мае сообщила, что силовики завершили расследование уголовного дела о хищении и легализации 8 млрд рублей, выделенных на строительство Центра гимнастики в Сочи. По ее словам, имущество фигурантов на сумму 2,5 млрд рублей арестовано.