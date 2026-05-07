Дело о многомиллиардной коррупции в Сочи дошло до суда

Дело о многомиллиардной коррупции в Сочи дошло до суда Дело о хищении средств при строительстве Центра гимнастики в Сочи дошло до суда

Силовики завершили расследование уголовного дела о хищении и легализации 8 млрд рублей, выделенных на строительство Центра гимнастики в Сочи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Имущество фигурантов на сумму 2,5 млрд рублей арестовано.

Окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере. Фигурантам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 160 и 174.1 УК РФ. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью более 2,5 млрд рублей, — написала Волк.

Обвиняемые, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, продолжают знакомиться с материалами расследования. Правоохранители также ведут работу по выявлению всех причастных к преступлению.

Ранее стало известно, что в деле фигурируют 13 человек. Среди подозреваемых оказались бывший член совета директоров ПАО «Газпром» и замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Также в деле фигурируют другие руководители подрядных и дочерних организаций.