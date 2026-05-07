День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:24

Дело о многомиллиардной коррупции в Сочи дошло до суда

Дело о хищении средств при строительстве Центра гимнастики в Сочи дошло до суда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Силовики завершили расследование уголовного дела о хищении и легализации 8 млрд рублей, выделенных на строительство Центра гимнастики в Сочи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Имущество фигурантов на сумму 2,5 млрд рублей арестовано.

Окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере. Фигурантам предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 160 и 174.1 УК РФ. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью более 2,5 млрд рублей, — написала Волк.

Обвиняемые, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, продолжают знакомиться с материалами расследования. Правоохранители также ведут работу по выявлению всех причастных к преступлению.

Ранее стало известно, что в деле фигурируют 13 человек. Среди подозреваемых оказались бывший член совета директоров ПАО «Газпром» и замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Также в деле фигурируют другие руководители подрядных и дочерних организаций.

Общество
Сочи
коррупция
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.