Труп в чемодане и тело на даче: жуткие находки в деле милиционера Леонтьева

В Москве следователи обнародовали новые обстоятельства дела экс-милиционера Андрея Леонтьева. Преступник решал жилищные проблемы кровью своих жертв. NEWS.ru рассказывает раскрывшиеся подробности этого разбирательства.

«Мне нужно внимание»

Леонтьев методично выискивал одиноких пенсионеров, втирался в доверие и после переоформления недвижимости расправлялся с владельцами. При этом он использовал статус бывшего силовика: значок милиционера действовал на людей старшего поколения как гарантия безопасности.

С 87-летней Ириной Тышкевич Леонтьев познакомился во дворе, представился сиротой и бывшим милиционером. Женщина, у которой нет детей и давно умер муж, приняла его как родного сына.

Тышкевич переписала на мужчину вторую квартиру и дачу, оставив в завещании основное жилье.

«Мы из другого мира, вы поймите, мы с другой планеты. Для нас милиция — это милиция. А любую бабку поди раскрути по телефону, что ей звонят из милиции, она верит. Да нет у меня такой жадности к деньгам. Мне не деньги, мне нужно внимание ко мне, и больше ничего. И он это делал», — объясняет пенсионерка свою доверчивость.

Объектом интереса становилась ликвидная недвижимость: например, «однушка» в районе Новогиреево, где даже маленькая квартира стоит больше 10 млн рублей, сообщает «Вести. Дежурная часть».

Труп в чемодане

Пока Леонтьев очаровывал новых жертв, следователи заново поднимали архивы нераскрытых преступлений прошлых лет. Прорыв произошел благодаря современной генетической экспертизе. Удалось установить связь обвиняемого с убийством 44-летней Алисы Васильевой и ее девятилетней дочери.

Теперь удалось установить, что Леонтьев упаковал тело убитой женщины в чемодан и выбросил в озеро в Подмосковье. Рыбаки обнаружили страшную находку только через полгода.

Закопал на отжатом участке

Еще менее осторожно преступник поступил с Сергеем Горбаченко. Тело мужчины, пропавшего без вести в ноябре 2023 года, нашли в марте 2024-го закопанным прямо на дачном участке в подмосковном Ногинске. Эта земля ранее принадлежала Ирине Тышкевич, которая переписала ее на Леонтьева.

Параллельно Леонтьев обрабатывал Елену Капусткину, убеждая, что он — ее потерянный сводный брат. Он предоставил свидетельство о смерти отца, добытое неизвестным путем. Женщина уже готова была отдать половину квартиры, но своевременный арест спас ей жизнь.

Сейчас Андрей Леонтьев находится под арестом. Фемида отправила предполагаемого убийцу в СИЗО. Ирина Тышкевич убеждена: бывший милиционер не действовал в одиночку.

«Он был не одинок. Вот почему-то считается, что это он один. Он просто исполнитель будет. Но у него было очень много помощников. Это были папа, мама и его последняя жена», — утверждает она.

Сейчас следователи изучают все сделки с недвижимостью, где фигурировал обвиняемый. Известно как минимум о трех квартирах, даче и земельном участке, перешедших к нему от жертв. Общая стоимость имущества исчисляется десятками миллионов рублей.

