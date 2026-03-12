IT-эксперт назвал способ сохранить доступ в интернет при нестабильной Сети

Проводной тип подключения позволит сохранить доступ в интернет при нестабильной Сети, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, в настоящее время многие москвичи столкнулись со сбоями, связанными с работой провайдеров.

Сейчас не у всех москвичей работает Wi-Fi. Это зависит от того, каким способом его подключил оператор. Если процесс как-то завязан на сотовой связи, то могут возникнуть проблемы. Если же интернет идет по проводам и потом уже к роутеру, который раздает Wi-Fi, то все будет хорошо и никаких проблем с Сетью не будет, — пояснил Геллер.

Ранее IT-эксперт Илья Корнейчук заявил, что в период перебоев в работе мобильного интернета москвичам рекомендуется иметь при себе определенную сумму наличных. Он также призвал горожан не волноваться по поводу проблем с доставкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы сохранятся до тех пор, пока это будет нужно для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют закону.