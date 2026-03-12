Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:41

IT-эксперт назвал способ сохранить доступ в интернет при нестабильной Сети

IT-эксперт Геллер посоветовал пользоваться проводным интернетом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Проводной тип подключения позволит сохранить доступ в интернет при нестабильной Сети, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, в настоящее время многие москвичи столкнулись со сбоями, связанными с работой провайдеров.

Сейчас не у всех москвичей работает Wi-Fi. Это зависит от того, каким способом его подключил оператор. Если процесс как-то завязан на сотовой связи, то могут возникнуть проблемы. Если же интернет идет по проводам и потом уже к роутеру, который раздает Wi-Fi, то все будет хорошо и никаких проблем с Сетью не будет, — пояснил Геллер.

Ранее IT-эксперт Илья Корнейчук заявил, что в период перебоев в работе мобильного интернета москвичам рекомендуется иметь при себе определенную сумму наличных. Он также призвал горожан не волноваться по поводу проблем с доставкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы сохранятся до тех пор, пока это будет нужно для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют закону.

интернет
общество
москвичи
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.