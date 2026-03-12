Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:29

«Не волнуйся»: Орбан позвонил матери после угроз с Украины

Орбан позвонил матери после угроз бывшего генерала СБУ Омельченко

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил матери после угроз со стороны экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко. Политик в ходе разговора, опубликованного в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), попросил ее не волноваться.

Привет, мама! Как папа? В порядке? Я в порядке. А ты? Ты всегда в порядке. Я тоже всегда в порядке. Не надо обо мне беспокоиться, у меня все хорошо. Надо о вас. Конечно, я вечером обычно страшно уставший, я много работаю, мама. Не волнуйся, со всем справлюсь, ты знаешь, — сказал Орбан по телефону.

Пресс-секретарь премьера спросила, волнуется ли мать из-за угроз. На что он ответил, что родительница переживает, что он устал, а об опасности предпочитает не говорить, чтобы не усугублять его проблемы. Родителям Орбана за 80 лет, они живут в деревне Фельчут.

Ранее на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский пытался запугать политика из-за блокировки кредита ЕС для Киева. После этого Омельченко заявил, что знает об Орбане все, и призвал его подумать о семье.

Виктор Орбан
Венгрия
угрозы
семьи
Украина
Владимир Зеленский
СБУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
В Москве резко выросли продажи пейджеров и раций
Звезда сериала «Король и Шут» рассказал о своем любимом виде отдыха
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.