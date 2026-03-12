«Не волнуйся»: Орбан позвонил матери после угроз с Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил матери после угроз со стороны экс-генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко. Политик в ходе разговора, опубликованного в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), попросил ее не волноваться.

Привет, мама! Как папа? В порядке? Я в порядке. А ты? Ты всегда в порядке. Я тоже всегда в порядке. Не надо обо мне беспокоиться, у меня все хорошо. Надо о вас. Конечно, я вечером обычно страшно уставший, я много работаю, мама. Не волнуйся, со всем справлюсь, ты знаешь, — сказал Орбан по телефону.

Пресс-секретарь премьера спросила, волнуется ли мать из-за угроз. На что он ответил, что родительница переживает, что он устал, а об опасности предпочитает не говорить, чтобы не усугублять его проблемы. Родителям Орбана за 80 лет, они живут в деревне Фельчут.

Ранее на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский пытался запугать политика из-за блокировки кредита ЕС для Киева. После этого Омельченко заявил, что знает об Орбане все, и призвал его подумать о семье.