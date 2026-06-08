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08 июня 2026 в 11:07

В соседней с Россией стране объявили об угрозе в воздушном пространстве

Вооруженные силы Латвии сообщили об угрозе в воздушном пространстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали угрозу в национальном воздушном пространстве, говорится в сообщении ведомства в социальной сети X. Населению предписано держаться на расстоянии от любых подозрительных предметов, а в случае их выявления незамедлительно информировать оперативные службы.

Национальные вооруженные силы Латвии сообщают об угрозе в воздушном пространстве страны, — говорится в заявлении НВС.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ могут начать использовать Латвию для запусков беспилотников по объектам на территории России по приказу Евросоюза. По его словам, такое решение также может быть связано с внутренними проблемами в этой стране Балтии. Он добавил, что пособничество Латвии ВСУ будет трактоваться РФ как участие в агрессии.

До этого Службе внешней разведки РФ сообщили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. Так в СВР предостерегли страну Балтии от помощи при ударах ВСУ по России. При этом в ведомстве добавили, что членство европейского государства в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.

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