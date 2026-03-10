Завернула сыр в лаваш и уже жарю:  через 10 минут на столе горячие конвертики, вкуснее любых бутербродов

Тру сыр с колбасой — и в лаваш: сочная вкусняшка на завтрак затмит сухие бутеры. Беру лист тонкого лаваша, тертый сыр, колбасу и зелень — и жарю румяные конвертики прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса. Его необычность в том, что из тех же продуктов, что и для обычных бутербродов, получается горячее, хрустящее лакомство с тягучей сырной начинкой. Получается обалденная вкуснятина: золотистый, поджаристый лаваш с хрустящей корочкой, а внутри — сочная смесь расплавленного сыра, колбасы и свежего укропа. Он такой ароматный и аппетитный, что исчезает со сковороды быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол. Попробовав такое смачное изделие, вряд ли кто-то вернется к сухим бутербродам.

Для приготовления вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 150 г твердого сыра, 150 г колбасы (любой, можно заменить ветчиной), пучок свежего укропа, 2–3 ст. ложки майонеза, черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Сыр и колбасу натрите на крупной терке, укроп мелко порубите, смешайте с майонезом и перцем. Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники, выложите начинку, сверните конвертиками. Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.