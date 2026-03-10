Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:56

Идеальный завтрак за 15 минут: пирожки из лаваша в духовке. Яйца, сыр, зелень — и выпечка готова!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вся прелесть в синхронности действий. Пока яйца для начинки варятся, вы трете сыр и режете зелень. Пока лаваш режется на квадраты, вы смешиваете начинку. И пока духовка разогревается, вы уже лепите конвертики. К тому моменту, как чайник издаст свой победный свисток, пирожки уже будут шипеть в духовке, наполняя кухню божественным запахом жареного яйца и топленого сыра. Это рецепт для тех, у кого утро измеряется не часами, а минутами.

Для приготовления понадобится: 2 больших листа тонкого армянского лаваша, 4 яйца (3 для начинки, 1 для смазки), 70 г твердого сыра (чеддер, голландский), 2 ст. л. сметаны, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 ст. л. молока, соль, черный перец. Яйца отварить вкрутую (8-9 минут), охладить, очистить и мелко порубить. Сыр натереть на средней терке. Зелень мелко нарубить. В миске смешать рубленые яйца, сыр, зелень и сметану. Посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.

Духовку разогреть до 200 °C. Лаваш разрезать на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выложить 1-1,5 ст. л. начинки. Сформировать конвертики: загнуть два противоположных угла к центру, затем свернуть лаваш рулетом от одного свободного угла к другому. В небольшой пиалке взбить одно сырое яйцо с молоком, щепоткой соли и перца. Противень застелить пергаментом. Выложить конвертики швом вниз, смазать сверху яичной смесью с помощью кисточки. Выпекать 10-15 минут до красивого золотисто-коричневого цвета. Подавать немедленно, пока лаваш хрустящий.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
Читайте также
Трубочки из лаваша с яйцом и сыром — хрустящий завтрак за 15 минут
Семья и жизнь
Трубочки из лаваша с яйцом и сыром — хрустящий завтрак за 15 минут
Лаваш, курочка, корейская морковка — и готовы пирожки «Хрустяшка»: обожает вся семья, готовлю и на завтрак, и на ужин
Общество
Лаваш, курочка, корейская морковка — и готовы пирожки «Хрустяшка»: обожает вся семья, готовлю и на завтрак, и на ужин
В тарелку из лаваша разбиваю яйца — готовлю вкусную яичницу в духовке, получается как пирог или киш
Общество
В тарелку из лаваша разбиваю яйца — готовлю вкусную яичницу в духовке, получается как пирог или киш
Натираю картошку и обжариваю до золота. Решти — моя новая любовь, вкуснее драников в сто раз
Общество
Натираю картошку и обжариваю до золота. Решти — моя новая любовь, вкуснее драников в сто раз
Забудьте о дрожжевом тесте: эти кутабы с творогом и зеленью сочнее и готовятся быстрее кавказских. Хрустят и тают во рту
Общество
Забудьте о дрожжевом тесте: эти кутабы с творогом и зеленью сочнее и готовятся быстрее кавказских. Хрустят и тают во рту
еда
лаваш
завтраки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.