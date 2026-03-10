Идеальный завтрак за 15 минут: пирожки из лаваша в духовке. Яйца, сыр, зелень — и выпечка готова!

Вся прелесть в синхронности действий. Пока яйца для начинки варятся, вы трете сыр и режете зелень. Пока лаваш режется на квадраты, вы смешиваете начинку. И пока духовка разогревается, вы уже лепите конвертики. К тому моменту, как чайник издаст свой победный свисток, пирожки уже будут шипеть в духовке, наполняя кухню божественным запахом жареного яйца и топленого сыра. Это рецепт для тех, у кого утро измеряется не часами, а минутами.

Для приготовления понадобится: 2 больших листа тонкого армянского лаваша, 4 яйца (3 для начинки, 1 для смазки), 70 г твердого сыра (чеддер, голландский), 2 ст. л. сметаны, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 1 ст. л. молока, соль, черный перец. Яйца отварить вкрутую (8-9 минут), охладить, очистить и мелко порубить. Сыр натереть на средней терке. Зелень мелко нарубить. В миске смешать рубленые яйца, сыр, зелень и сметану. Посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.

Духовку разогреть до 200 °C. Лаваш разрезать на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выложить 1-1,5 ст. л. начинки. Сформировать конвертики: загнуть два противоположных угла к центру, затем свернуть лаваш рулетом от одного свободного угла к другому. В небольшой пиалке взбить одно сырое яйцо с молоком, щепоткой соли и перца. Противень застелить пергаментом. Выложить конвертики швом вниз, смазать сверху яичной смесью с помощью кисточки. Выпекать 10-15 минут до красивого золотисто-коричневого цвета. Подавать немедленно, пока лаваш хрустящий.

