12 марта 2026 в 11:10

Суд отклонил просьбу о переносе дела экс-губернатора Курской области

Суд отказал менять подсудность дела экс-губернатора Курской области Смирнова

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении ходатайства об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщили в пресс-службе суда. Экс-губернатора обвиняют в получении взяток.

Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении ходатайств обвиняемого Смирнова А. Б. и его защитника об изменении территориальной подсудности уголовного дела, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов признал вину в получении взяток. Также вину признал другой фигурант дела Дмитрий Шубин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, бывший губернатор Курской области и его заместитель Дедов получили взятку на сумму более 12,9 млн рублей. Деньги были переданы за действия, входившие в их служебные полномочия, а также за содействие в интересах компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000». Кроме того, по версии следствия, фигуранты получили еще 8 млн рублей за совершение аналогичных действий в интересах компании «КТК сервис», связанной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым.

