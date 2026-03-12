Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:50

Сосед рассказал некоторые подробности из детства Героя России

Знакомый героя России Ярашева: у него очень порядочная семья и хорошая мама

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший сосед Героя России Сергея Ярашева, который жил с ним в одном дворе, рассказал в беседе с NEWS.ru, что он вырос в хорошей семье. По его словам, он помнит парня еще ребенком.

Я учился в одном классе с тетей героя. У него очень порядочная семья. Сережу я помню еще совсем маленьким. У него есть брат лет на десять младше, — сообщил он.

Собеседник признался, что «подвиг парня его не удивил». Потому что с самого детства будущий герой всегда оберегал маму, был очень спокойным, самостоятельным, строгим и ответственным, вспомнил Максим. Вел себя он всегда хорошо, в школе всегда заступался за слабых, никого не давал в обиду.

Его мама Татьяна очень добрый человек. Я рад, что она родила и воспитала такого отважного человека. Хочется пожелать ему скорейшего возвращения домой, — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении рядового Сергея Ярашева звездой Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. 10 марта глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с российским лидером в Кремле рассказал, что Ярашев в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении в течение 68 дней. Пушилин ходатайствовал о награждении бойца.

СВО
геройроссии
военные
награждение
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.