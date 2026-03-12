Сосед рассказал некоторые подробности из детства Героя России Знакомый героя России Ярашева: у него очень порядочная семья и хорошая мама

Бывший сосед Героя России Сергея Ярашева, который жил с ним в одном дворе, рассказал в беседе с NEWS.ru, что он вырос в хорошей семье. По его словам, он помнит парня еще ребенком.

Я учился в одном классе с тетей героя. У него очень порядочная семья. Сережу я помню еще совсем маленьким. У него есть брат лет на десять младше, — сообщил он.

Собеседник признался, что «подвиг парня его не удивил». Потому что с самого детства будущий герой всегда оберегал маму, был очень спокойным, самостоятельным, строгим и ответственным, вспомнил Максим. Вел себя он всегда хорошо, в школе всегда заступался за слабых, никого не давал в обиду.

Его мама Татьяна очень добрый человек. Я рад, что она родила и воспитала такого отважного человека. Хочется пожелать ему скорейшего возвращения домой, — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении рядового Сергея Ярашева звездой Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. 10 марта глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с российским лидером в Кремле рассказал, что Ярашев в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении в течение 68 дней. Пушилин ходатайствовал о награждении бойца.