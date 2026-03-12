Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права

Порядка 1,5 млрд рублей компания ООО «ФИТ» пытается отсудить у Сбера, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, компания численность которой за 2024 год составляет три человека, заявила о нарушении своих прав на товарный знак сервиса «Плати QR».

Отмечается, что продукт Сбера имеет схожее название — SberPay QR. Заседание по делу состоится 22 апреля 2026 года. Известно, что суд первой инстанции уже отказал «ФИТ», обосновав это отсутствием сходства до степени смешения — у банка есть собственная серия товарных знаков.

Ранее в России зарегистрировали два товарных знака с изображением скандальной Аленки из Нововоронежа. Заявки на регистрацию брендов «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» подали в мае 2024 года. Правообладателем стала Елена Николаевна Осипова, а срок действия знаков составит 10 лет.

До этого американская компания McDonald's зарегистрировала в России товарный знак McWrap, следует из данных на сайте Роспатента. Знак зарегистрирован для сэндвичей, бургеров, роллов и чизбургеров по 30-му классу МКТУ.