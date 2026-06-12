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12 июня 2026 в 17:24

Путин раскрыл, где бы могли работать ветераны СВО

Путин: ветеранам СВО недостаточно предлагать работу в военкоматах

Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками Специальной военной операции Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками Специальной военной операции Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
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При трудоустройстве ветеранов специальной военной операции недостаточно предлагать им места только в военкоматах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Как передает пресс-служба Кремля в мессенджере МАКС, он отметил, что в системе Министерства обороны существует множество других направлений.

Недостаточно только предлагать службу, скажем, в военкоматах. В Министерстве обороны много направлений, — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что численность российской группировки в зоне проведения СВО превысила 700 тыс. человек. Глава государства также затронул тему образования ветеранов спецоперации. По его словам, власти намерены совершенствовать соответствующую систему, чтобы каждый боец мог повысить свой образовательный уровень.

На встрече со штурмовиками — участниками СВО в Кремле Путин признался, что хотел лично увидеть их и выразить благодарность. Он также отметил, что с интересом выслушал их соображения о решении боевых задач. По словам президента, в праздничный день он специально попросил министра обороны и начальника Генштаба организовать присутствие представителей всех направлений и группировок.

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