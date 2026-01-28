«Губернатору»: курский экс-замглавы рассказал, кому отдавал «откаты»

В Курске на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов экс-замгубернатора Алексей Дедов заявил, что полученные им деньги в виде «откатов» он полностью передавал бывшему главе региона Алексею Смирнову, передает РИА Новости. По его словам, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта. Все полученные суммы, согласно показаниям подсудимого, уходили его преемнику.

Да, получал <…>. Я эти денежные средства в полном объеме передал Смирнову Алексею Борисовичу, — заявил Дедов в ходе заседания.

Другой фигурант этого дела, экс-депутат Максим Васильев, свидетельствовал о договоренности по выплате 10% от суммы контракта за участие в строительстве. Средства он передавал Дедову.

Ранее Дедов сделал в суде новое заявление. По его словам, он сообщал о невыполнении работ подрядчиком на опасном участке и необходимости срочных мер не только другому фигуранту дела, Алексею Смирнову, но и непосредственно Старовойту.

До этого стало известно, что Дедов мог курировать строительство приграничных укреплений. Как заявил сотрудник пограничного управления ФСБ России региона в ходе судебного заседания, в задачи региональной корпорации развития входило возведение около 35 взводных опорных пунктов для пограничников, но работы не были завершены.