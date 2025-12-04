Раскрыто имя куратора стройки скандальных приграничных укреплений в Курске

Бывший заместитель экс-губернатора Курской области Алексей Дедов мог курировать строительство приграничных укреплений, заявил сотрудник пограничного управления ФСБ России региона в ходе судебного заседания. По его словам, которые передает ТАСС, в задачи региональной корпорации развития входило возведение около 35 взводных опорных пунктов для пограничников, но работы не были завершены.

Он [Дедов] сказал, что все проблемные вопросы курирует он. Говорил на совещании, что если будут проблемные вопросы со стороны подрядных организаций, то незамедлительно звонить и докладывать, — сказал сотрудник ФСБ.

Как следует из материалов дела, бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его подчиненные организовали заключение подрядного договора на возведение фортификаций с обществом «КТК сервис». Следствие утверждает, что данная фирма фактически не вела строительную деятельность, лишь имитируя работы. По версии обвинения, в результате действий организованной группы из бюджетных средств было похищено свыше 152 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году задержаны 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Уточнялось, что в Курской области были задержаны бывший губернатор Алексей Смирнов, Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.