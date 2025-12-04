Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 14:34

Раскрыто имя куратора стройки скандальных приграничных укреплений в Курске

ТАСС: строительство пограничных укреплений в Курске курировал Алексей Дедов

Фото: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Читайте нас в Дзен

Бывший заместитель экс-губернатора Курской области Алексей Дедов мог курировать строительство приграничных укреплений, заявил сотрудник пограничного управления ФСБ России региона в ходе судебного заседания. По его словам, которые передает ТАСС, в задачи региональной корпорации развития входило возведение около 35 взводных опорных пунктов для пограничников, но работы не были завершены.

Он [Дедов] сказал, что все проблемные вопросы курирует он. Говорил на совещании, что если будут проблемные вопросы со стороны подрядных организаций, то незамедлительно звонить и докладывать, — сказал сотрудник ФСБ.

Как следует из материалов дела, бывший генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его подчиненные организовали заключение подрядного договора на возведение фортификаций с обществом «КТК сервис». Следствие утверждает, что данная фирма фактически не вела строительную деятельность, лишь имитируя работы. По версии обвинения, в результате действий организованной группы из бюджетных средств было похищено свыше 152 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России в 2025 году задержаны 15 экс-губернаторов, их заместителей и мэров. Среди них экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. Уточнялось, что в Курской области были задержаны бывший губернатор Алексей Смирнов, Дедов и врио замгубернатора региона Владимир Базаров.

Курская область
чиновники
задержания
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники экс-жены Ефремова Качалиной скрывают место ее похорон
«Чувствуешь себя уверенно»: актер Ткаченко рассказал о своем «талисмане»
Врачи в Москве спасли девочку, проглотившую гелевый шар
В Севастополе сообщили об отражении атаки украинских БПЛА
Названа ошибка москвичей, попавших в больницу после травли тараканов
«Закон надо уважать»: Черчесов оценил идею расширения Fan ID
Захарова упрекнула Киев в игнорировании предупреждений Анкары о Черном море
«Вызывает много вопросов»: нарколог о пытках в подмосковном рехабе
Россияне массово жалуются на сбои в работе популярного маркетплейса
В администрации Путина назвали будущего «гиганта» мировой экономики
Корстин раскрыла, почему решила работать в Единой лиге ВТБ
Столичные росгвардейцы поймали напавшего на студентов мужчину
«Приоритет один»: в ГД ответили на вопрос об ограничении FaceTime в России
Партнер Ростеха разработал нейросеть для сокращения очередей на АЗС
Украинские дроны ударили по мирным жителям Белгородщины
Сыр в лаваше: простая и вкусная закуска на стол в любой день
Взрывы над Орлом, удар по детям, 7 обстрелов МЧС: ВСУ атакуют РФ 4 декабря
Решетников оценил темпы инфляции в России
Маск назвал Великобританию полицейским государством
Раскрыто имя куратора стройки скандальных приграничных укреплений в Курске
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.