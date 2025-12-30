Важный соратник опального олигарха на Украине попал под удар

Украинского адвоката Сергея Стецюка, известного защитой интересов олигарха Игоря Коломойского, задержали по подозрению в мошенничестве, сообщил офис генерального прокурора Украины. Согласно данным надзорного органа, правозащитнику вменяют завладение чужим имуществом путем обмана, совершенному группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах.
Адвокату сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенному группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах, — говорится в заявлении.
По версии следствия, в июне–июле 2025 года Стецюк организовал схему незаконного получения денег от представителя предприятия, находившегося под налоговой проверкой. Подозреваемый сообщил предпринимателю о якобы выявленных налоговой нарушениях и предложил помочь ему решить вопрос в обход законных процедур — за $100 тыс.
При этом имени адвоката в офисе генпрокурора не называют. Однако украинское издание Liga.net выяснило, что речь все же идет о Сергее Стецюке, который отстаивает интересы Коломойского в суде.
Ранее сообщалось, что Коломойский разграбил Украину через ПриватБанк, созданный в 1992 году. К 2010 году в нем хранила свои сбережения треть украинцев. Оказалось, что в этом банке существовало секретное подразделение «Бизнес-обслуживание клиентов», подчинявшееся акционерам финансовой организации.