02 марта 2026 в 09:57

Россиянка пришла в магазин с ведрами и обчистила витрины с сыром

Жительницу Кузбасса задержали за кражу продуктов из супермаркетов ведрами

Фото: t.me/gumvd42
Жительница города Междуреченска в Кемеровской области воровала продукты из супермаркетов ведрами, сообщили в управлении МВД России по региону. Она обчистила витрины с сыром и сливочным маслом. В общей сложности 37-летняя женщина причинила ущерб на 10 тыс. рублей, нарушительницу задержали.

Полицейские выяснили, что на «шопинг» злоумышленница приходила с ведром, в которое с витрин складывала продукты питания, после чего покидала торговые точки, не расплатившись, — говорится в сообщении.

Уточняется, что украденные продукты женщина продавала на улице прохожим. Правоохранительные органы установили ее причастность еще к пяти аналогичным преступлениям.

Ранее двух жителей Карелии заподозрили в краже ювелирных украшений в Санкт-Петербурге. Ущерб составил более 2 млн рублей. Подозреваемых удалось задержать через три дня после совершения преступления, при этом ранее они уже были судимы. В ходе проверки полицейские обнаружили 50 ювелирных изделий, примерно 500 тыс. рублей и автомобиль марки Kia Rio. Возбуждено уголовное дело.

Кузбасс
Кемеровская область
МВД
кражи
задержания
