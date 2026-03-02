Россиянка пришла в магазин с ведрами и обчистила витрины с сыром

Жительница города Междуреченска в Кемеровской области воровала продукты из супермаркетов ведрами, сообщили в управлении МВД России по региону. Она обчистила витрины с сыром и сливочным маслом. В общей сложности 37-летняя женщина причинила ущерб на 10 тыс. рублей, нарушительницу задержали.

Полицейские выяснили, что на «шопинг» злоумышленница приходила с ведром, в которое с витрин складывала продукты питания, после чего покидала торговые точки, не расплатившись, — говорится в сообщении.

Уточняется, что украденные продукты женщина продавала на улице прохожим. Правоохранительные органы установили ее причастность еще к пяти аналогичным преступлениям.

