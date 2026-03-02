Пушилин рассказал об ожесточенных боях в одном из городов ДНР Пушилин: ожесточенные бои идут в Красном Лимане

Ожесточенные бои идут в Красном Лимане, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в MAX. Он отметил, что российские военные полностью контролируют ситуацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В самом Красном Лимане ожесточенные боестолкновения, городские бои непростые, — написал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что российские войска в Донецкой Народной Республике продвинулись на Славянском направлении в районе пяти населенных пунктов. Речь идет о Рай-Александровке, Кривой Луке, Резниковке, Никифоровке и ранее освобожденной Миньковке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Кроме того, глава ДНР рассказал, что система «Купол Донбасса» защитила россиян от 171 террористической атаки Украины.

До этого стрелок с позывным Шеф рассказал, что российские бойцы из Южной группировки войск захватили уцелевшую американскую боевую машину пехоты Bradley в боях под Константиновкой. Он отметил, что украинские военные сбежали и оставили боевую машину пехоты практически в идеальном состоянии. Министерстве обороны РФ не комментировало эту информацию.