Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:10

Пушилин рассказал об ожесточенных боях в одном из городов ДНР

Пушилин: ожесточенные бои идут в Красном Лимане

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ожесточенные бои идут в Красном Лимане, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в MAX. Он отметил, что российские военные полностью контролируют ситуацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В самом Красном Лимане ожесточенные боестолкновения, городские бои непростые, — написал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что российские войска в Донецкой Народной Республике продвинулись на Славянском направлении в районе пяти населенных пунктов. Речь идет о Рай-Александровке, Кривой Луке, Резниковке, Никифоровке и ранее освобожденной Миньковке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Кроме того, глава ДНР рассказал, что система «Купол Донбасса» защитила россиян от 171 террористической атаки Украины.

До этого стрелок с позывным Шеф рассказал, что российские бойцы из Южной группировки войск захватили уцелевшую американскую боевую машину пехоты Bradley в боях под Константиновкой. Он отметил, что украинские военные сбежали и оставили боевую машину пехоты практически в идеальном состоянии. Министерстве обороны РФ не комментировало эту информацию.

Россия
ДНР
Денис Пушилин
Красный Лиман
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Актер Ягодин рассказал о последних днях Николая Коляды
Украинский беспилотник прилетел в больницу в ЛНР
Врач объяснил, какие привычки разрушают зубную эмаль
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.