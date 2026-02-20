Военнопленный из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Юрий Малина рассказал ТАСС, что на Краснолиманском направлении позиции буквально усеяны телами украинских солдат, которых никто не убирает. По его словам, из подразделения в живых остался только он. Мужчина призвал мобилизованных украинцев не доверять приказам командования, которое отправляет людей на верную гибель.

Эта война никому не нужна. <...> Не стоит нашему командованию верить — забросят, как пушечное мясо. <...> Кругом только трупы валяются, собаки растаскивают, — заявил пленный.

Он также раскрыл детали фиктивного прохождения медкомиссии в военкомате. Малина уточнил, что был мобилизован, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем: больное сердце, печень и гепатит. По его словам, медкомиссию он прошел всего за полчаса у случайных врачей, без предоставления своих медицинских документов.

Ранее пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Войтенко сообщил, что за 15 месяцев в зоне боевых действий смог помыться лишь дважды. Военный добавил, что сначала командование обещало давать отпуск каждые семь месяцев, но впоследствии оно отказалось от своих слов.