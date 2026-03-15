В Иране раскрыли детали переговоров о ядерном оружии перед нападением США Арагчи: Иран шел на уступки в ядерной сфере перед нападением США

Иран и США достигли серьезного прогресса на переговорах в Женеве 26 февраля, заявил телеканалу MS Now иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи. По его словам, Тегеран был готов пойти на масштабные уступки, однако Вашингтон искажает позицию Исламской Республики.

Я никогда не говорил, что мы собираемся создавать бомбы. Я сказал, что у нас есть 440 кг материала, обогащенного до 60%, и это не было секретом, так как это упоминается в отчетах Международного агентства по атомной энергии, — констатировал он.

Арагчи подчеркнул, что выразил готовность разбавить материал, ослабив его концентрацию. Однако США неверно интерпретировали его слова — «из-за нехватки знаний или намерения оправдать акт агрессии, который невозможно оправдать», считает он.

Ранее Министерство войны США представило карту и хронологию первых 10 дней военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Согласно опубликованным данным, основные удары пришлись по центральным, южным и западным районам страны, где сосредоточены системы ПВО. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ.

Кроме того, Хегсет заявил, что США обладают уникальными возможностями для защиты судоходства в Ормузском проливе. Министр войны подчеркнул, что Вашингтон работает с партнерами в энергетической сфере для контроля ситуации.