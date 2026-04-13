В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир Аракчи: США постоянно меняли требования по ходу переговоров с Ираном

Постоянные изменения позиции США сорвали достижение договоренностей в переговорах с Ираном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. Он отметил, что несмотря на заметный прогресс по многим вопросам, американская сторона придерживалась жесткого подхода, что в итоге не позволило сторонам прийти к соглашению.

Незадолго до (подписания, — NEWS.ru) Исламабадского меморандума о взаимопонимании мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой. Никаких уроков не извлечено, — отметил дипломат.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что после неудачи переговоров с Ираном США могут пойти на дальнейшее обострение конфликта, включая новые удары или даже наземную операцию. По его оценке, не исключен и сценарий начала сухопутной операции, однако он приведет к серьезным потерям среди американских военных.

До этого журналист Барак Равид заявил, что разногласия между США и Ираном на переговорах также возникли из-за вопроса разморозки иранских финансовых активов. По его данным, среди требования Штатов был и полный отказ от обогащения урана.