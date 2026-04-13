Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 18:12

В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир

Аракчи: США постоянно меняли требования по ходу переговоров с Ираном

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Постоянные изменения позиции США сорвали достижение договоренностей в переговорах с Ираном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. Он отметил, что несмотря на заметный прогресс по многим вопросам, американская сторона придерживалась жесткого подхода, что в итоге не позволило сторонам прийти к соглашению.

Незадолго до (подписания, — NEWS.ru) Исламабадского меморандума о взаимопонимании мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой. Никаких уроков не извлечено, — отметил дипломат.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что после неудачи переговоров с Ираном США могут пойти на дальнейшее обострение конфликта, включая новые удары или даже наземную операцию. По его оценке, не исключен и сценарий начала сухопутной операции, однако он приведет к серьезным потерям среди американских военных.

До этого журналист Барак Равид заявил, что разногласия между США и Ираном на переговорах также возникли из-за вопроса разморозки иранских финансовых активов. По его данным, среди требования Штатов был и полный отказ от обогащения урана.

Мир
Иран
США
Аббас Аракчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы готовились»: Панкратов о допуске российских пловцов с флагом страны
Россиянам назвали природный антибиотик
Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.