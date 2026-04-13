Американист объяснил, что сделает Трамп после провала переговоров с Ираном

После провала переговоров с Ираном президент США Дональд Трамп может попытаться спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он не исключил новых ударов Штатов по инфраструктуре Исламской Республики.

Трамп может попытаться устроить новую эскалацию с ударами по иранской инфраструктуре. Однако, как показали события последних 40 дней, это не очень эффективно. К тому же внутриполитические оппоненты снова будут обвинять Трампа в военных преступлениях, — считает Дудаков.

Еще один вариант для Штатов, по словам американиста, — начать наземную операцию. Но это приведет к серьезным потерям среди американских военных и добьет рейтинги Трампа, добавил он.

Третий вариант — попытаться провернуть некую обманную стратегию в Ормузском проливе, что сейчас и делает Трамп. Хотя военно-технических возможностей у Америки для этого не имеется. У США семь-восемь эсминцев, которые боятся приближаться к берегам Ирана и Персидскому заливу, — пояснил эксперт.

Накануне в Исламабаде прошли переговоры между США и Ираном, которые закончились полным провалом. По итогам более чем 20-часовой встречи стороны не подписали ни одного документа. Тегеран объявил, что диалог сорвался из-за чрезмерных требований Вашингтона.