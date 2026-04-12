Озвучен главный печальный исход переговоров США и Ирана Вэнс: США и Иран не смогли достигнуть согласия и покинули страну переговоров

Переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам консультаций. По его словам, иранская сторона отказалась принимать условия США.

Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это — хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей, — сказал он на пресс-конференции.

Иран, указал Вэнс, в частности, не продемонстрировал готовности отказаться от возможности разработки ядерного оружия. Американская делегация уже покидает Исламабад, предварительно передав Тегерану то, что в Вашингтоне называют «последним и наиболее выгодным предложением». Теперь решение остается за иранским руководством.

Ранее сообщалось, что марафон переговоров между делегациями США и Ирана в пакистанской столице официально завершился поздно вечером 11 апреля. Как сообщило правительство Исламской Республики в соцсетях, стороны провели за столом переговоров 14 часов, после чего приняли решение продолжить обсуждение позже. Однако так называемый технический перерыв затянулся, и делегации разъехались.