Озвучен главный печальный исход переговоров США и Ирана

Вэнс: США и Иран не смогли достигнуть согласия и покинули страну переговоров

Карачи, Пакистан Карачи, Пакистан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, не привели к достижению договоренностей, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам консультаций. По его словам, иранская сторона отказалась принимать условия США.

Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это — хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей, — сказал он на пресс-конференции.

Иран, указал Вэнс, в частности, не продемонстрировал готовности отказаться от возможности разработки ядерного оружия. Американская делегация уже покидает Исламабад, предварительно передав Тегерану то, что в Вашингтоне называют «последним и наиболее выгодным предложением». Теперь решение остается за иранским руководством.

Ранее сообщалось, что марафон переговоров между делегациями США и Ирана в пакистанской столице официально завершился поздно вечером 11 апреля. Как сообщило правительство Исламской Республики в соцсетях, стороны провели за столом переговоров 14 часов, после чего приняли решение продолжить обсуждение позже. Однако так называемый технический перерыв затянулся, и делегации разъехались.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
