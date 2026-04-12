Сложные переговоры между США и Ираном завершились Кабмин Ирана: переговоры Вашингтона и Тегерана завершились спустя 14 часов

Марафон переговоров между делегациями США и Ирана в пакистанской столице официально завершился. Как сообщило правительство Исламской Республики в соцсетях, стороны провели за столом переговоров 14 часов, после чего приняли решение продолжить обсуждение позже.

Несмотря на сохраняющиеся разногласия, технические группы с обеих сторон уже обмениваются материалами. Иранская сторона подтвердила, что переговоры будут продолжены.

В состав американской делегации вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Иран представляли главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи. До начала диалога стороны объявили о двухнедельном перемирии.

Ранее источники информировали, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, проходящие в Исламабаде при посредничестве Пакистана, оказались в тупике. Главным камнем преткновения стал контроль над Ормузским проливом.