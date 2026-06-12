В Совфеде нашли способ снизить цены на овощи В России предложили строить больше теплиц для снижения цен на овощи

Цены на овощи в России могут стать более доступными после насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, рассказал ТАСС председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Необходимо создавать условия для увеличения производства овощей закрытого грунта, а также развивать инфраструктуру хранения и предпродажной подготовки продукции.

Важно насытить внутренний рынок качественными отечественными овощами, в первую очередь за счет развития направления защищенного грунта. Для этого необходимо дополнительно строить тепличные комплексы, — подчеркнул он.

Минсельхоз совместно с регионами продолжает работу по увеличению объемов производства овощей и фруктов, рассказал сенатор. Для этого используются различные меры государственной финансовой поддержки.

Отдельное внимание Двойных обратил на высокие затраты тепличных хозяйств на электроэнергию. По его словам, расходы на электроснабжение могут превышать 40% себестоимости продукции. Одним из перспективных направлений он назвал использование газопоршневых установок, которые позволяют самостоятельно вырабатывать электроэнергию и снижать производственные издержки.

Ранее стало известно, что помидоры стали самым подешевевшим продуктом в России по итогам мая. К началу июня средняя стоимость помидоров снизилась на 20,9% по сравнению с маем.