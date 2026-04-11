Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 23:33

США и Иран могли зайти в тупик на переговорах из-за одного вопроса

Financial Times: переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за Ормузского пролива

Ормузский пролив
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, проходящие в Исламабаде при посредничестве Пакистана, оказались в тупике, сообщает Financial Times со ссылкой на переговорщиков. Главным камнем преткновения стал контроль над Ормузским проливом.

По данным СМИ, делегации во время мероприятия обменялись письменными документами с изложением своих позиций. Тегеран требует признания своего контроля над проливом, вывода американских сил из региона, права на обогащение урана и гарантий ненападения.

Вашингтон же настаивает на немедленном и безопасном открытии пролива для судоходства. Пока к компромиссу стороны не пришли.

Ситуация усложняется тем, что после заключения двухнедельного перемирия 8 апреля стороны начали обвинять друг друга в нарушениях. В Тегеране указывали на противоправные действия Израиля в Ливане, в США — на введение Ираном платы за проход судов. Кроме того, до сих пор существует угроза противокорабельных мин, которые Иран не может обезвредить.

Ранее портал 19FortyFive предположил, что президент США Дональд Трамп пострадает больше всех в случае срыва мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Эксперты напомнили, что в скором времени у политика запланированы сразу несколько международных встреч, которым он должен посвятить себя безраздельно.

Мир
Пакистан
США
Иран
переговоры
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последние незаконно удерживаемые в Сумской области куряне вернулись домой
В Нью-Йорке проверят конгрессмена из-за слухов о сексуальном насилии
«Желаю вам здоровья»: Путин обратился к православным в Пасху
Путин приехал на ночное пасхальное богослужение
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Наш Starlink, штурм Луны: топ-10 успехов российской космонавтики
Два человека пострадали при атаке ВСУ на дорогу под Белгородом
США и Иран могли зайти в тупик на переговорах из-за одного вопроса
Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому
Частица пасхального Благодатного огня прибыла в Москву
«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Табакова в МХТ
Люди вернулись в свои дома после работы саперов на Кубани
Роднина встала на защиту раскритиковавшей Трампа дочери
Семейная пара погибла при атаке ВСУ на ДНР
Баканов сообщил о масштабных инвестициях в новый проект Роскосмоса
Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс
«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив
Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи
Путин поздравил нового президента Ирака
Макрон предложил Ирану помощь в Ормузском проливе
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.