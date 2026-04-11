США и Иран могли зайти в тупик на переговорах из-за одного вопроса

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном, проходящие в Исламабаде при посредничестве Пакистана, оказались в тупике, сообщает Financial Times со ссылкой на переговорщиков. Главным камнем преткновения стал контроль над Ормузским проливом.

По данным СМИ, делегации во время мероприятия обменялись письменными документами с изложением своих позиций. Тегеран требует признания своего контроля над проливом, вывода американских сил из региона, права на обогащение урана и гарантий ненападения.

Вашингтон же настаивает на немедленном и безопасном открытии пролива для судоходства. Пока к компромиссу стороны не пришли.

Ситуация усложняется тем, что после заключения двухнедельного перемирия 8 апреля стороны начали обвинять друг друга в нарушениях. В Тегеране указывали на противоправные действия Израиля в Ливане, в США — на введение Ираном платы за проход судов. Кроме того, до сих пор существует угроза противокорабельных мин, которые Иран не может обезвредить.

Ранее портал 19FortyFive предположил, что президент США Дональд Трамп пострадает больше всех в случае срыва мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Эксперты напомнили, что в скором времени у политика запланированы сразу несколько международных встреч, которым он должен посвятить себя безраздельно.