«Оскотинивание»: Захарова уличила Киев в ликовании после убийства детей

Киев дошел до крайней степени морального падения, публично подтверждая и не скрывая радости от убийства детей, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала «Известиям» подтверждение Генеральным штабом ВСУ удара по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР.

Оскотинивание киевского режима дошло до той стадии, когда <...> ликуют от убийства детей и не скрывают этого, — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим с призывом отказываться от выполнения преступных приказов нынешнего руководства в Киеве. Глава государства охарактеризовал действующую украинскую власть как «нелегитимную хунту», которая действует вопреки интересам собственного народа.

Российский лидер также сообщил, что жертвами атаки беспилотников ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске в ЛНР стали шесть человек. Путин пообещал, что власти сделают абсолютно все возможное, чтобы оказать оперативную помощь пострадавшим и семьям погибших в этой трагедии.