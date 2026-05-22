Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 21:00

«Оскотинивание»: Захарова уличила Киев в ликовании после убийства детей

Захарова заявила, что Киев ликует после убийства детей в Старобельске

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Киев дошел до крайней степени морального падения, публично подтверждая и не скрывая радости от убийства детей, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала «Известиям» подтверждение Генеральным штабом ВСУ удара по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР.

Оскотинивание киевского режима дошло до той стадии, когда <...> ликуют от убийства детей и не скрывают этого, — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военнослужащим с призывом отказываться от выполнения преступных приказов нынешнего руководства в Киеве. Глава государства охарактеризовал действующую украинскую власть как «нелегитимную хунту», которая действует вопреки интересам собственного народа.

Российский лидер также сообщил, что жертвами атаки беспилотников ВСУ на здание общежития колледжа в Старобельске в ЛНР стали шесть человек. Путин пообещал, что власти сделают абсолютно все возможное, чтобы оказать оперативную помощь пострадавшим и семьям погибших в этой трагедии.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
