Нападают неожиданно. Гадюки атакуют Подмосковье: что делать при укусе змеи?

В Подмосковье участились случаи нападения гадюк на людей. Что об этом известно, сколько человек пострадали, что делать при укусе змеи, какие последствия он может вызвать?

Как гадюки атакуют Подмосковье

По Подмосковью и окрестностям прокатилась волна укусов гадюк, сообщают СМИ и Telegram-каналы. По данным источников, в большинстве случаев жертвами нападения змей, которые прячутся в траве и атакуют неожиданно, становятся женщины.

За последнее время в токсикологическое отделение Института Склифосовского доставили четырех женщин, подвергшихся нападению гадюк, пишет Baza. Одна из пострадавших, 78-летняя пенсионерка, наткнулась на змею, когда собирала ягоды в лесу. Другая жертва — 32-летняя девушка — получила укус в ногу, когда наступила на гадюку, которая лежала на тропинке. Еще один случай зафиксирован в Тверской области — там 47-летняя женщина наткнулась на змею, когда убирала сорняки.

Сообщается, что у всех пострадавших наблюдались отеки и сильные боли.

Что делать при укусе гадюки

Обыкновенная гадюка — вид ядовитых рептилий, которые обитают в Европе и Азии. В период с конца апреля по конец октября вероятность столкнуться со змеей в большинстве российских регионов достаточно высока.

В средней полосе России, Москве и Московской области в частности, помимо гадюк, можно встретить ужей и медянок. Зачастую они встречаются на берегах озер, ручьев, рек, у заброшенных строений, на тропах, иногда на дачных участках.

Гадюка представляет наибольшую опасность для человека. Яд этой змеи может причинить существенный вред организму, утверждают врачи.

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«Если человека укусила гадюка, он почувствует это сразу. Во-первых, на месте укуса возникнет резкая боль, откроется кровотечение и появятся две небольшие раны», — заявила РИА Новости главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова.

При укусе гадюки могут наблюдаться следующие симптомы: головокружение, тошнота, слабость, бледность.

В случае атаки со стороны гадюки, во-первых, необходимо отойти подальше от змеи: если гадюка будет чувствовать опасность, то может напасть снова. Во-вторых, нужно усадить или уложить пострадавшего так, чтобы место укуса было ниже уровня сердца, поскольку в таком положении яд будет намного медленнее распространяться по организму. В-третьих, следует освободить пораженное место: расстегнуть рубашку, рукава, снять часы, браслеты, обувь, носки. В противном случае отек может усилиться. В-четвертых, оказать первую помощь, после чего вызвать врачей, обязательно сообщив, что человека укусила ядовитая змея — так медики поймут, что необходимо везти с собой противоядие.

«В течение первых 15–20 минут важно высосать яд, пока он не подействовал. Если во рту нет ранок, на губах нет трещин, то просто зубами зажимаете то место, где змея укусила, и проделываете процедуру: высасываете, быстро сплевываете, высасываете, снова быстро сплевываете», — описал врач-токсиколог Михаил Кутушов процедуру первой помощи при укусе гадюки.

Далее, по словам медика, следует обработать место укуса спиртом или антисептиком и наложить повязку, обездвижить пораженную часть тела.

Можно ли умереть от укуса гадюки

Укус гадюки может привести к летальному исходу, однако такие случаи довольно редки, заявила Ольга Шарапова. Главное — правильно оказать первую помощь и сразу вызвать врачей.

«Конечно, есть змеи, яд которых смертельно опасен уже в первые минуты. Например, палестинская гадюка Венера. Когда я работал в Израиле, к нам поступил пациент с укусом этой гадюки. Сначала его еле откачали, а потом он почти месяц был в реанимации. Но мы живем все-таки в средней полосе России», — сказал Михаил Кутушов.

В конце июля в Ульяновске 31-летняя женщина скончалась после укуса ядовитой змеи. Инцидент произошел 11 июля. Несмотря на недельное лечение в медицинском учреждении, спасти пациентку не удалось — она умерла 18 июля от тяжелой интоксикации и аллергической реакции.

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