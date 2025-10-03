Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 16:08

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут и на столе шедевр!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим рецептом у меня вышла целая история! Искала настоящие грузинские кучмачи, а в итоге открыла для себя совершенно новое блюдо. Оказалось, классические кучмачи готовят из потрохов, но где-то в народной кухне родился этот вегетарианский вариант с баклажанами. И знаете? Получилось настолько вкусно, что теперь это мой любимый способ готовить «синенькие». Баклажаны впитывают все эти грузинские специи, как губка, и превращаются в невероятно ароматную закуску. Подаю ее и горячей, и холодной — идеально и к картошке, и как намазку на хлеб.

Нам понадобится: 4 баклажана (около 900 г), 1 луковица, 50 мл растительного масла, пучок кинзы, 1 ч.л. молотого кориандра, 0,5 ч.л. хмели-сунели, 0,5 ч.л. имеретинского шафрана, соль. Баклажаны нарезаем крупными кубиками.

Посыпаем баклажаны солью и оставляем на 20 минут, чтобы ушла горечь. Промываем и хорошо отжимаем. Лук режем полукольцами.

Разогреваем масло в сковороде. Обжариваем лук до мягкости. Добавляем баклажаны и все специи. Тушим под крышкой на среднем огне 20-25 минут, пока баклажаны не станут мягкими.

В конце добавляем мелко рубленную кинзу, перемешиваем и даем настояться 10 минут под крышкой. Подаем, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

