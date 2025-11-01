Израиль обвинили в помехах для доставки помощи в Газу Израиль обеспечил лишь 24% обещанных поставок в сектор Газа

Израиль с начала действия соглашения о прекращении огня направил в сектор Газа 3,2 тысячи грузовиков с гуманитарной помощью и товарами, что составляет лишь 24% от оговоренного объема, заявили власти Газы. Они отметили, что вместо предусмотренных 600 грузовиков в сутки пропускается в среднем только 145, передает РИА Новости.

Согласно данным местной администрации, с 10 по 31 октября в сектор въехали 2564 грузовика с гуманитарными грузами и 639 с коммерческими товарами, включая 84 цистерны с мазутом и 31 — с бытовым газом. При этом поставки топлива составляют 10% от оговоренного объема.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил нанести мощные удары по сектору Газа. Решение было принято после консультаций по вопросам безопасности. Нетаньяху объявил, что останки, переданные палестинским движением ХАМАС, принадлежат пленнику, тело которого уже было извлечено израильскими силами.

До этого телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские ВВС произвели серию авиаударов по разным районам Газы. По данным источника, один из ударов пришелся на медицинский центр «Аш-Шифа» на севере города. В то же время телеканал Al Mayadeen сообщил о попадании в расположенный к западу от Газы лагерь для беженцев Эш-Шати.