Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 12:19

Синоптики предсказали сказочную погоду в рождественскую ночь

В Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад в ночь на Рождество

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обильные осадки прогнозируются на Рождество в Москве и Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Снег принесет теплый фронт средиземноморского циклона, который затронет центральные области России.

Предстоящей ночью может выпасть 2-4 мм осадков, а прирост снежного покрова в столице [будет] до 5 см, — сказали в Гидрометцентре.

Ночью температура воздуха опустится до −7…−9 градусов в Москве и −6…−11 градусов в Подмосковье. Ветер восточный, 5–10 м/с, на дорогах вероятна гололедица. Наиболее интенсивный снегопад ожидается с 0:00 до 3:00 мск. Днем в столице сохранится морозная погода: −4…−6 градусов, в области — до −8.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что к концу текущей недели в Москве прогнозируются первые морозы с температурой до −20 градусов. Местами может похолодать до минус 25 градусов.

До этого астрофизик доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт отметил, что парад планет под названием «Вифлеемская звезда» можно будет увидеть перед рассветом или же перед заходом Солнца. Небесные тела будут видны невооруженным глазом в необлачную погоду с 6 по 8 января включительно.

Читайте также
Итальянский подарок к празднику: готовим панфорте — тот самый вкусный «сиенский пирог» с орехами и сухофруктами
Общество
Итальянский подарок к празднику: готовим панфорте — тот самый вкусный «сиенский пирог» с орехами и сухофруктами
Патриарх Кирилл рассказал, что стоит сделать неверующим в Рождество
Общество
Патриарх Кирилл рассказал, что стоит сделать неверующим в Рождество
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
Регионы
Самолет не смог приземлиться в Новосибирске с пятой попытки
Приметы 6 января — Рождественский сочельник: готовимся к великому празднику
Семья и жизнь
Приметы 6 января — Рождественский сочельник: готовимся к великому празднику
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Москва
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Рождество
погода
синоптики
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роскосмос показал «Рождественскую елку»
Евросоюз уличили в паническом страхе перед «ненасытным» Трампом
Одобрения атак ВСУ на КТК обернулись уголовным делом в Казахстане
«Точка»: депутат Оглоблина о появлении в России еды из насекомых
Жители украинского города уже два дня сидят без света
Прощайте, иностранные закуски! Готовим русское сочиво на Рождество
Выбор подержанного автомобиля: ищем «вечную» машину
Появились результаты экспертизы организатора теракта в «Крокусе»
В ООН указали США на их место
Поплавская напомнила о «голой» вечеринке после постановки в театре Ганина
Мужчина скончался после драки с подростком
На Западе раскрыли точные планы США на Гренландию
«Случай бандитизма»: в Турции потребовали остановить Трампа
Мерфи, Ельчин и Монро: загадочные смерти знаменитостей
Молодого футболиста придавило тяжелыми воротами во время игры
«Ставка на Зеленского»: в Совфеде предрекли Западу смену приоритетов
В США сделали громкое заявление о войне Европы с Россией
Королевская семья Британии: последние новости, изменения в браке Миддлтон
Что будет с рублем? Курс сегодня, 6 января, что с долларом, евро и юанем
На Украине увидели «энергетический след» в отставке Малюка
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.