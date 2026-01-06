Синоптики предсказали сказочную погоду в рождественскую ночь В Москве и Подмосковье ожидается сильный снегопад в ночь на Рождество

Обильные осадки прогнозируются на Рождество в Москве и Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Снег принесет теплый фронт средиземноморского циклона, который затронет центральные области России.

Предстоящей ночью может выпасть 2-4 мм осадков, а прирост снежного покрова в столице [будет] до 5 см, — сказали в Гидрометцентре.

Ночью температура воздуха опустится до −7…−9 градусов в Москве и −6…−11 градусов в Подмосковье. Ветер восточный, 5–10 м/с, на дорогах вероятна гололедица. Наиболее интенсивный снегопад ожидается с 0:00 до 3:00 мск. Днем в столице сохранится морозная погода: −4…−6 градусов, в области — до −8.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что к концу текущей недели в Москве прогнозируются первые морозы с температурой до −20 градусов. Местами может похолодать до минус 25 градусов.

До этого астрофизик доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт отметил, что парад планет под названием «Вифлеемская звезда» можно будет увидеть перед рассветом или же перед заходом Солнца. Небесные тела будут видны невооруженным глазом в необлачную погоду с 6 по 8 января включительно.