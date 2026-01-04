Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 13:01

Москвичей предупредили о сильных морозах к следующим выходным

Синоптик Тишковец: к концу недели в Москву придут 20-градусные морозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К концу следующей недели в Москве прогнозируются первые морозы с температурой до минус 20 градусов, поделился ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец с РИА Новости. Местами может похолодать до минус 25 градусов.

К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский (антициклон. — NEWS.ru), и столбики ночных термометров могут опуститься до минус 17 — минус 22, местами до минус 25 градусов, что на 8–10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы, — прокомментировал синоптик.

По прогнозам Тишковца, в ближайшие семь дней температура в Центральной России будет последовательно понижаться. В Москве 5 января прогнозируют от минус 2 до минус 5 градусов, а к Рождеству, которое отмечается 7 января, ожидается похолодание от минус 4 до минус 7 градусов.

Однако еще вчера синоптик Михаил Леус предупредил, что погода в Москве будет продолжать теплеть, несмотря на облачность и небольшой снег. Температура в столице варьируется от минус 2 до минус 4 градусов, в то время как в Московской области — от минус 1 до минус 6 градусов, что превышает средние показатели для этого времени года.

