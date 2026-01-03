Синоптик рассказал москвичам, чего ждать от погоды в ближайшее время Синоптик Леус: потепление в Москве не прекратится

Погода в Москве продолжит теплеть при сохранении облачности и небольшого снега, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. Температурные показатели в столице составляют от -2 до -4 градусов, а в Московской области — от -1 до -6, что превышает среднестатистические значения для этого времени.

Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого сектора циклона, кружащего над акваторией Балтийского моря. В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, продолжится рост температур, — отметил эксперт.

Ранее синоптик Михаил Семенов заявил, что январь 2026 года в Московском регионе в среднем будет соответствовать обычным погодным показателям. По его данным, дневная температура составит около -7 градусов, а ночная — приблизительно -10 градусов. Он добавил, что в конце месяца ожидается кратковременное понижение температуры, после которого в столице установится около -5 градусов.

Кроме того, синоптик Александр Сергеев сообщил, что в Санкт-Петербурге в январские нерабочие дни установится мягкая, но сырая погода. По его данным, температура воздуха будет находиться в пределах от -2 до -4 градусов. Он также предсказал в самом городе и ближайших районах различные осадки, включая снег и мокрый снег.