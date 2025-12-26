Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 12:51

Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве

Синоптик Семенов: январь в Москве будет умеренно холодным и снежным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Январь 2026 года в Московском регионе в целом будет соответствовать климатической норме, заявил NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, температура воздуха в среднем будет держаться около -7 градусов днем и -10 ночью. В конце месяца, уточнил он, ожидается небольшое похолодание, после которого в столице потеплеет до -5 градусов.

Январь в целом будет соответствовать климатической норме для середины зимы. Температура воздуха в среднем ожидается около –7 градусов в дневные часы и порядка -10 ночью. С 20 по 23 января ожидаются небольшие морозы, но потом прогнозируется потепление. С 28 по 31 января столбики термометров будут показывать днем около -5 градусов ночью, — сказал Семенов.

Он добавил, что в Подмосковье будет держаться похожая погода, однако там будет немного холоднее: по ночам столбики термометров могут опускаться до -13 градусов. Также, заявил Семенов, в течение месяца в Московском регионе периодически будет идти снег.

Ранее стало известно, что значительная часть Турции в конце декабря окажется под влиянием «сибирских» морозов. Местные синоптики сообщают, что снегопад ожидается даже в Стамбуле. В Генеральном управлении метеорологии (MGM) отметили, что ощущаемая температура снизится по всей стране на 4–10 градусов.

