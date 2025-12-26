Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 07:30

В Турцию придут «сибирские» морозы и снегопад

Турция с 26 декабря окажется под влиянием сибирских морозов

Босфорский пролив в Стамбуле, Турция Босфорский пролив в Стамбуле, Турция Фото: Liu Lei/XinHua/Global Look Press
Значительная часть Турции с пятницы окажется под влиянием «сибирских» морозов, снегопад ожидается даже в Стамбуле, сообщили турецкие синоптики Генерального управления метеорологии (MGM). В то же время, отметили они, в этом году там же наблюдается длительная засуха, передает РИА Новости.

На севере, в центральной части и на востоке страны ожидаются снег с дождем и снегопады. Ощущаемая температура снизится по всей стране на 4–10 градусов, такая погода продлится как минимум неделю, — сказано в публикации.

Ранее синоптик Александр Шувалов также рассказал, что Москву в ночь на пятницу, 26 декабря, накроет мощный снегопад. По его словам, на город обрушится сильный циклон, который спровоцирует метель.

Тем временем в Свердловской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Согласно прогнозу синоптиков, этот режим будет действовать до вечера 26 декабря.

Кроме того, в последнюю пятницу 2025 года, 26 декабря, в Москве прогнозируются снег и метель, о чем рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Температура воздуха будет опускаться до минус 3 градусов. Днем 26 декабря интенсивность осадков уменьшится, но погода сохранится сырой и ветреной. Позднякова не исключила, что накопленная за сутки сумма осадков может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега к Новому году может достигнуть 13–14 см.

