24 декабря 2025 в 22:58

Метеорологи предупредили об опасных погодных условиях в одной области

В Свердловской области ввели режим метеоусловий первой степени опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Свердловской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, передает уральский Гидрометцентр в Telegram-канале. Согласно прогнозу синоптиков, этот режим будет действовать с вечера 24 декабря до вечера 26 декабря.

С 20:00 24 декабря до 20:00 26 декабря на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется предупреждение о НМУ первой степени опасности, — сказано в сообщении.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что Москву в ночь на пятницу, 26 декабря, накроет мощный снегопад. По его словам, на город обрушится сильный циклон, который спровоцирует метель.

До этого рекордно низкая температура −59 градусов была зарегистрирована утром 24 декабря на метеостанции Делянкир в Оймяконском районе Якутии. Вечером 24 декабря там зафиксировали −58 градусов.

Тем временем главный специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москву ожидает резкое снижение атмосферного давления. К вечеру четверга, 25 декабря, оно опустится сразу на 17 единиц, до 741 мм рт. ст.

