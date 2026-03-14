Жителям Сибири рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе

В Хакасии, Тыве, Республике Алтай, на юге и в центре Красноярского края, а также в Иркутской области с 16 по 22 марта прогнозируется снег, наиболее интенсивный в понедельник и вторник, рассказала NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина. Температура по ночам будет от –17 до –27 градусов, днем — от –4 до –14, уточнила она. Где-то неделя начнется с опасностей, отметила эксперт.

В отдельных регионах 16 марта ожидаются опасные явления: в горах Хакасии сильный снег, метель и ветер 15–20 метров в секунду, в Иркутской области до 23 метров в секунду, — сказала Паршина.

Она добавила, что в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае неделя начнется с морозов от –16 до –21 градуса ночью и от –3 до –8 — днем 16 марта. Во вторник ночью ожидается минус 11–16 градусов, днем потеплеет и местами воздух прогреется до +1. К среде температурный фон поднимется еще на несколько пунктов и ночью будет не ниже –11, а днем от –2 до +3. Местами на протяжении всего периода здесь ожидаются снегопады и снег с дождем, предупредила синоптик.

